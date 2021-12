George Clooney: “L’incidente in Sardegna? C’era chi pensava ai social”

L’attore nel 2018 si trovava sull’isola per girare la serie Catch-22 e venne colpito da un’auto mentre era in sella alla sua Harley-Davidson: “Ho dovuto constatare che per certe persone l'ultimo minuto della mia vita sarebbe stato semplice intrattenimento sulla loro pagina Facebook”. E parlando al Sunday Times ricorda: “Pensavo che fosse l'ultimo minuto della mia vita”

