Nike Black Friday 2021, gli sconti su scarpe e abbigliamento sportivo

Il Black Friday è cominciato anche in casa Nike e continuerà fino al 30 novembre. Per l'occasione il brand ha deciso di scontare i prodotti del sito del 25%, ma solo per i membri Nike. Il codice da usare per sfuttare la promozione “25% Off Sitewide” è GAME21. Vediamo alcuni dei prodotti scontati più interessanti.

Nike Air Max 90 Sul sito si possono acquistare le Nike Air Max 90. Il prezzo di partenza, dal quale poi bisogna togliere lo sconto del 25%, è 139,99 euro. Non c'è niente di più elegante, confortevole e affidabile. Nike Air Max 90 resta fedele alle origini, grazie all'iconica suola con motivo waffle, agli strati esterni cuciti e ai classici dettagli in TPU.I materiali attuali rinnovano il look, mentre l'ammortizzazione Max Air è pensata per un maggiore comfort quando sei in movimento.

Nike Air Presto Mid Utility Con lo sconto è possibile acquistare anche le Nike Air Presto Mid Utility, che hanno un prezzo di partenza di 149,99 euro. Con Nike Air Presto Mid Utility potrai smettere di preoccuparti del passaggio dalle giornate soleggiate ai mesi invernali. Realizzata in tessuto elasticizzato sulla tomaia, è pensata per mantenere la pelle asciutta e garantire una resistenza extra. La calda fodera assicura un comfort perfetto come la tua t-shirt preferita.

Nike SB Shane Premium Chi desidera una scarpa più casual può scegliere le Nike SB Shane Premium, che hanno un prezzo base di 84,99 euro. Nike SB Shane Premium si comporta come il modello originale, ma sembra uscita dai sentieri meno battuti. Il classico misto di pelle scamosciata e tela è rifinito con collare in feltro e lacci in corda che richiamano le scarpe da trekking vintage.

Nike Air Max Plus Lo sconto riguarda anche le scarpe per bambini. Disponibili queste Nike Air Max Plus, che vengono 139,99 euro. Nike Air Max Plus è dotata della leggendaria ammortizzazione "Tuned" Air per un comfort extra. Mantiene l'ispirazione originale con linee ondulate che richiamano le foglie di palma e la coda delle balene nella parte inferiore.

Nike Air Max 270 Sempre per bambini e ragazzi c'è anche la Nike Air Max 270, che costa 119,99 euro. La scarpa Nike Air Max 270 combina la linguetta oversize di Air Max 180 e i dettagli classici di Air Max 93. Con la più grande unità Air nel tallone della gamma Nike, offre un’andatura super morbida all'altezza di uno stile altrettanto unico.

Nike Air Zoom Pegasus 38 Tra le scarpe da running da donna ci sono le Nike Air Zoom Pegasus 38 a 119,99 euro. La strada è la tua pista di decollo. Preparati a prendere il volo con il cavallo alato ai piedi. L'elasticità extra è perfetta quando scendi in strada. Quando corri tutti i giorni o per le tue corse più lunghe, sentirai la molla nel passo con lo stesso supporto ammortizzato del modello precedente. La tomaia in mesh traspirante unisce il comfort e la resistenza che desideri a una calzata più ampia sulla punta.

Nike Sportswear Club Fleece Disponibili anche molti prodotti di abbigliamento, come questa maglia a girocollo Nike Sportswear Club Fleece, che viene 49,99 euro. La maglia a girocollo Nike Sportswear Club Fleece è un capo indispensabile, che combina un classico logo ricamato sul petto a sinistra e il morbido comfort del fleece per un look aggiornato, perfetto per tutti i giorni.

Nike Sportswear Tech Fleece Da scontare del 25% c'è anche la felpa Nike Sportswear Tech Fleece, che viene 89,99 euro. Questa felpa a girocollo perfeziona tutto ciò che già ami di questo capo. Il morbido Tech Fleece low-loft assicura calore senza ingombro ed è facile da abbinare durante i mesi freddi. I dettagli elasticizzati su polsini e bordo trattengono il calore, mentre la tasca esclusiva con zip sulla manica è ideale per riporre i tuoi oggetti indispensabili per le tue avventure in città.

Nike Sportswear Per ragazzi c'è anche questa giacca imbottita Nike Sportswear, che viene 79,99 euro. Anche gli avventurieri più irriducibili hanno bisogno di aiuto per combattere il freddo. La giacca Nike Sportswear offre il calore e la morbidezza di un cuscino nelle giornate fredde. Questa giacca con zip a tutta lunghezza sfoggia un design dal motivo a V ispirato all'iconica Windrunner Nike del 1978.

Nike Pro Dri-FIT Nel reparto donne c'è anche questa canotta Nike Pro Dri-FIT al prezzo di 29,99 euro. La canotta Nike Pro Dri-FIT ti avvolge con il suo design elasticizzato e lo scollo alto per comfort e copertura ideali in allenamento o in gara. Realizzata con almeno 75% di fibre di poliestere riciclato, sfoggia un design corto che assicura copertura e freschezza ideali.