Black Friday 2021 Benetton, gli sconti da non perdere

Capi eleganti e casual per un inverno ricco di stile. Il Black Friday 2021 da Benetton è già iniziato

Un inverno di comfort, colorato e originale, tipico di casa Benetton. La selezione di capi per gli sconti del Black Friday (da pagare anche a rate) interessa tutte le collezioni: uomo, donna e kids. Tra i pezzi più ricercati, maglioni, sciarpe e berretti in lana e cashmere per affrontare il freddo con un pizzico di buonumore. A seguire, consigliamo di dare uno sguardo a cappotti e piumini imbottiti e soprattutto accessori per iniziare a pensare ai regali per l'imminente stagione delle feste. C'è tempo fino a domenica 28 novembre.

Maglia multicolor con bottoni Questo maglione in maglia morbida lavorata a coste porterà allegria nelle giornate fredde con le sue maxi righe colorate. Rosso, arancio e bordeaux, una palette adatta per l'inverno. Prezzo: 55,95



Sciarpa a quadri con lurex Lo sciarpone è un accessorio che non può mancare nelle giornate fredde. Realizzato nel classico motivo a quadri, è impreziosito da filo lurex brillante. Prezzo 18,15

Maglione lavorato in misto lana Disponibile in quattro varianti di colore (panna, nero, lilla e azzurro), questo maglione girocollo lavorato sul davanti è un passepartout irrinunciabile del guardaroba per lei. Prezzo: 48,95



Portamonete a cuore Un divertente accessorio disponibile in tantissime tonalità, da cambiare di volta in volta in base al vostro look. Da considerare anche come idea regalo per il Natale. Prezzo: 13,95

Cappotto donna in lana cotta Disponibile col fondo nero e i quadri gialli o col motivo invisibile bianco su bianco, questo cappotto lungo in lana cotta sarà un must del vostro look invernale. Prezzo: 139,30

Berretto con logo e pom pom Disponibile in blu navy e panna, questo berretto in lana è un classico del brand. In lana e mohair, fa parte della collezione re-edition Benetton con logo ricamato sul risvolto. Prezzo: 20,95

Felpa Harry Potter in misto cotone Disponibile per le più piccole nelle taglie dai tre mesi fino ai quattro anni, questa felpa è arricchita da una piccola rouche sulla manica e dalla stampa glitterata. Prezzo: 18,15

Felpa Snoopy con cappuccio Pensata per piccole rockstar, questa felpa è disponibile per i bambini di età compresa tra i tre mesi e i quattro anni. Con stampa e fondo grigio, rosso, nero e azzurro. Prezzo: 18,15

Leggings Snoopy multicolor Questi divertenti leggings, utili per lo sport e per il tempo libero, possono essere abbinati ad altri articoli della collezione Peanuts. Disponibili nelle taglie bambina dai 4-14 anni. Prezzo: 13,95



Giubbino uomo con cappuccio in puro cotone Un capo versatile e casual realizzato in tela di puro cotone da acquistare adesso per la prossima stagione. Con chiusura frontale a bottoni e dettagli sportivi. Prezzo: 83,30

Parka uomo sfoderato in cotone Giubbino stile parka con coulisse in vita per regolare la vestibilità. In tela di puro cotone, è disponibile in nero e blu navy. Per la città e per l'ufficio. Prezzo: 90,30

Cappello da pescatore Questo accessorio è uno dei più visti nelle collezioni maschili e femminili delle ultime stagioni. Stiloso e urban, è disponibile in nero, crema, verde muschio e altre varianti. Prezzo: 18,15

Gonna salopette in tessuto spalmato Divertente e piena di grinta, questa salopette ha le spalline incrociate sul retro e un simpatico motivo di ali stampato sul petto. Disponibile per le bimbe dai 4 ai 14 anni. Prezzo: 27,95

Maglione uomo jacquard Un classico del guardaroba maschile (e non solo) invernale. Il maglione jacqaurd con collo rotondo è morbido e caldissimo. In maglia multicolor si abbina ad ogni look. Prezzo: 55,95



Marsupio in nylon Accessorio di tendenza con logo stampato e cerniera frontale, è indispensabile per portare con sé l'essenziale. In nero, verde, rosso e azzurro. Per lui e per lei. Prezzo: 20,95