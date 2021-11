Malebranche, i diavoletti di Francesco Buonfino in mostra a Milano

Lo spazio RAL, dal 17 novembre 2021 al 6 gennaio 2022, ospiterà la personale “Malebranche", dell’artista Francesco Buonfino, curata dall’art director Giuseppe Iavicoli (Beppe Treccia). L’inaugurazione si terrà alle ore 18.30, presso il locale di via Corsico 3, a Milano.

Malebranche. I diavoletti della Divina Commedia

“Li trovate nell'ottavo cerchio, girando a destra, quinta bolgia. Impossibile parlare male di questi poveri, innocui ossimori viventi: Dante li descrive come "diavoli", "coloro che dividono" dal greco antico, ma di fatto non riescono a seminare zizzania né a punire i dannati che provano a fuggire dalla pece bollente. Sono degli ingenuotti, in fondo buoni d'animo e, sin dal primo cammìn nella selva oscura, metafora sempre attuale.

Le Malebranche sono il mondo esterno, sconosciuto, straniero che non conosciamo, che ci terrorizza con le sue apparenze. Sono le corna, le lingue biforcute e le fiamme, le nostre paure più profonde, che da vicino all'improvviso scompaiono, diventando L'Altro, il prossimo, un sorriso inaspettato.