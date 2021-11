La Lavadora, il primo romanzo di Jerry Calà

La lavadora (La lavatrice) è il primo romanzo di Jerry Calà, pubblicato da Bibliotheka Edizioni. Racconta di due amici italiani che giungono a Cuba per trasformare in discoteca una fabbrica in dismissione, ma si ritrovano invischiati in una situazione del tutto imprevista e imprevedibile: la storia d’amore di uno di loro che sconvolgerà il corso degli eventi.