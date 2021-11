L'influencer ha lanciato in negozio e online la sua prima collezione di tre completi disegnata per il brand di intimo

“Sono riuscita a creare qualcosa di mio , di nostro, nella parte che preferisco: il settore intimo! Lasciandomi carta bianca, tanta fiducia ed una dose di pazienza, insieme al meraviglioso team abbiamo realizzato questi 3 completini che sento miei più che mai”, ha scritto Giulia, che su Instagram vanta cinque milioni di follower. “ Grazie per aver creduto in me ancora una volta! Grazie immensamente…Che dire, vi aspettano già in negozio ed online! Io non vedo l’ora di sapere se vi piacciono!”.

Nella capsule collection sono presenti tre completi intimi, ricchi di pizzo e strass. Nella linea troviamo due top in microfibra con strass (uno bianco e uno nero), con coppe leggermente imbottite senza ferretto, scollo all'americana e dettaglio di fili di strass nel sottoseno. I top sono abbinati a brasiliani sgambati, sempre con strass. Chiude la capsule un completo in pizzo: top con coppe imbottite e ferretto, effetto corpetto, e brasiliano sgambato a vita alta, realizzato in pizzo con profili in velluto tono su tono.



Giulia De Lellis, tiro al piattello con Carlo Beretta

Recentemente Giulia ha pubblicato alcune foto scattate nella campagna inglese, dove insieme al compagno Carlo Gussalli Beretta si cimenta con il tiro a volo. Del resto Carlo è l'erede della più famosa famiglia italiana di armaioli. "Amici, lunghe camminate, lezioni di tiro a volo con maestri incredibili e una sana mangiata... What else?" ha scritto sui social l'influencer. Se in tanti approvano il nuovo hobby di Giulia, sottolineando che il tiro a volo è uno sport olimpico, c'è anche chi l'ha criticata perché vede nelle sue prove con il fucile un incitamento all'uso delle armi.