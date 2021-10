Zoe Cristofoli incinta del primo figlio con Theo Hernandez?

L’indiscrezione arriva direttamente dalla rivista “Oggi”, la modella e dj di Verona Zoe Cristofoli e il terzino rossonero Theo Hernandez sarebbero in attesa del loro primo figlio . Nonostante non sia ancora trapelata nessuna conferma social da parte dei diretti interessati, per entrambi si tratterebbe di un grande momento di felicità, ritrovata dopo gli alti e bassi che avrebbero coinvolto la coppia solo alcuni mesi fa. I due sono infatti tornati insieme durante l’estate appena trascorsa, dopo un periodo di lontananza.

Zoe Cristofoli e il messaggio per il compleanno di Theo

Difficile immaginare che tra Zoe Cristofoli e Theo Hernandez non sia tornato definitivamente il sereno, tutta la gioia e la vivacità con cui avevano abituato i fan dei social, nei primi mesi della loro storia, iniziata nel 2020. A confermarlo è la dedica d’amore che la 25enne modella ha regalato al calciatore lo scorso 6 ottobre, in occasione del 24esimo compleanno del ragazzo. Ecco le sue parole condivise su Instagram, accanto a immagini e video della coppia: “Sei la mia Vita! Tanti Auguri Amore mio! Oggi è un giorno speciale.. a te che sei il mio pazzo il mio confidente la mia spalla ed il mio tutto…Ti Auguro solo il meglio, sarò sempre qui per te! ti amo!”. Per Zoe Cristofoli e Theo Hernandez, quello in arrivo è il primo figlio. Un momento di ritrovata felicità, non solo dopo lo stop calcistico del rossonero per positività al Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), ma anche le storie d’amore e flirt attribuiti alla modella. Nel frattempo, non si sa ancora quale sia il sesso del nascituro. Entrambi non hanno ancora dato ufficialmente la notizia sui social.