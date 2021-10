L'attore è comparso per la prima volta in un’occasione ufficiale con la donna che definisce la sua “Sirena” Condividi:

Una passeggiata veloce sul red carpet della Festa del Cinema di Roma è il massimo a cui è possibile aspirare per sapere qualcosa in più della vita privata di Raz Degan, l’attore israeliano noto per la sua avversione al gossip. Degan, ospite della kermesse dedicata alla settima arte della Capitale, è apparso in compagnia della sua fidanzata Stuart, con cui ha una relazione da circa due anni.



Di corsa per la prima uscita ufficiale approfondimento Festa del Cinema di Roma, le pagelle dei look sul red carpet A passo svelto sul red carpet. Nemmeno in questa occasione Raz Degan ci tiene a farsi pubblicità per ragioni che non siano strettamente legate alla sua professione. L'attore cinquantatreenne è spuntato tra gli ospiti della Festa del Cinema di Roma 2021 e con lui, sul red carpet dell'Auditorium Parco della Musica – location storica dell'evento – la sua fidanzata Stuart, la donna che fino ad ora è stata sempre avvolta nel mistero. La coppia, a quella che è a tutti gli effetti una prima uscita ufficiale, si è presentata mano nella mano sul tappeto rosso. Sorridenti e molto affiatati, Raz e Stuart sono stati immortalati dai fotografi mostrandosi eleganti, come richiesto dall'occasione, ma non senza un pizzico d'informalità.

Raz Degan ha infatti abbinato al suo completo scuro – indossato senza cravatta e con una camicia con scollo a V da cui faceva capolino una collana a catena in metallo – un paio di sneakers sportive con i lacci bianchi. Stuart ha invece optato per un tubino rosso in stoffa lucida e sandali con tacco e fascette sottili. L'abito, aderente, con scollo all'americana e apertura sul retro, che ha messo in evidenza la linea snella della donna, è sembrato particolarmente azzeccato per la sua semplicità. La nuova fidanzata di Degan non ha ceduto all'abito lungo, che spesso è usato per occasioni di questo tipo.



Insieme da due anni Raz Degan e Stuart sono apparsi a Roma tra le guest star della prima proiezione di “Luigi Proietti detto Gigi”, documentario diretto da Edoardo Leo presentato in anteprima alla sedicesima edizione della manifestazione. L'attore e la sua fidanzata non vivono nella Capitale; è noto che Degan abbia scelto di vivere in Puglia, in un trullo, per sfuggire alla metropoli dove è difficile mantenere la privacy. Della sua Stuart aveva parlato per la prima volta in un programma televisivo circa due anni fa in un'intervista dove aveva confermato di aver trovato l'amore e di essere finalmente molto felice. Fino ad oggi della donna che chiama spesso la sua “Sirena”, e che compare di spalle in alcuni suoi post sui social media, non ha mai fatto troppa parola, tenendo fede alla sua natura particolarmente riservata.