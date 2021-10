La figlia di Paul Walkersi sposa e Vin Diesel la accompagna all'altare

Cerimonia riservata e ristretta in Repubblica Domenicana. Meadow Walker sposa Louis Thornton-Allen. E a prenderla per mano in un momento così importante è il miglior amico del padre scomparso otto anni fa

Un'amicizia lunga una vita e anche di più. È quella tra Vin Diesel e Paul Walker , co-star nella saga di Fast & Furious e inseparabili amici nella vita reale. Un legame che non si è perso né affievolito dopo la prematura scomparsa di Walker, morto in un incidente stradale nel 2013. Un legame che si è rinsaldato passando da una generazione all'altra nel giorno del matrimonio di Meadow Walker, figlia di Paul .

La fotomodella 22enne è convolata a nozze con il compagno Louis Thornton-Allan. E per accompagnarla all'altare, durante una cerimonia celebrata nella splendida cornice di un'isola della Repubblica Dominica, ha scelto proprio Vin Diesel. Segno evidente di come l'attore e produttore della saga sia rimasto legato alla famiglia dell'amico scomparso.

GLI SCATTI PUBBLICATI SU INSTAGRAM

leggi anche

Fast & Furious 9, da oggi al cinema. La nuova clip in italiano

Le foto sono state scattate in esclusiva per Vogue, ma Meadow Walker ha deciso di condividerne un paio sul suo profilo Instagram. Oltre allo scatto che la ritrae accanto al marito nel corso della cerimonia, l'altra immagine scelta per ricordare una giornata così speciale e proprio quella in cui Vin Diesel la prende a braccetto e l'accompagna all'altare.