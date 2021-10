Star in the star: la vincitrice è Syria, vestita da Loredana Bertè

Si è conclusa la prima edizione di Star in the star , il programma condotto da Ilary Blasi nel quale alcuni artisti gareggiano mascherati da cantanti famosi. La finale è stata vinta da Syria , che interpretava Loredana Bertè. Seconda la maschera di Mina, dietro la quale si nascondeva Lola Ponce.

Star in the star, vince Syria

"Grazie a tutti, questo programma è incredibile, è stata un'esperienza pazzesca e mi sono divertita tantissimo" ha dichiarato Syria dopo la vittoria. Durante la finale si sono sfidate le maschere di Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael Jackson e Mina. I concorrenti, nel corso della puntata, si sono sfidati in diverse manche, proponendo un medley delle canzoni che hanno contraddistinto il loro percorso a Star in the star e duettando con artisti del panorama musicale italiano: Anna Tatangelo, Ivana Spagna, Mario Biondi e Riccardo Fogli. A giudicare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, c'erano ancora una volta Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci.