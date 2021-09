Star in the star, il nuovo programma con Ilary Blasi

Le celebrità si trasformeranno in tutto e per tutto in altre celebrità sfruttando ogni tipo di artificio iper-realistico

Si accendono i riflettori per il debutto sul piccolo schermo di “Star in the star”, format condotto da Ilary Blasi che accompagnerà il pubblico in una nuova avventura a tema musicale. Ai concorrenti, tutti volti noti dello spettacolo, sarà chiesto di calarsi nei panni delle più celebri stelle della musica internazionali. Vince chi interpreterà meglio i personaggi dal punto di vista vocale ed estetico. La prima puntata del programma, che andrà in onda a cadenza settimanale, sarà trasmessa giovedì 16 in prime time su Canale 5.

Una sfida tra vip a tema musicale

Mina, Lady Gaga, Patty Pravo, Pino Daniele, Zucchero e molti altri: questi alcuni dei personaggi che si materializzeranno sul palco grazie al nuovo format diretto da Piergiorgio Camilli. “Star in the star” è la nuova avventura Mediaset che si prefigge di spingere al massimo della resa gli artifici scenici in grado di trasformare un vip in un altro vip. Scopo della sfida, essere più bravi degli altri, naturalmente, ma soprattutto, individuare il volto che si nasconde sotto al celebre travestimento. Anche Canale 5 si cimenta questa stagione con un talent game musical, format che nel nostro paese ha già registrato un certo consenso da parte del pubblico da casa, affidando la conduzione a Ilary Blasi, veterana della prima serata della rete. Il programma, che è curato sotto il profilo della direzione artistica da Luca Tommasini, oltre alla Blasi, vedrà ogni sera l'intervento di una giuria composta da tre elementi, Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci, esperti nei campi della recitazione e del canto.

Lo show, che debutta nella stessa settimana del “Grande Fratello Vip 2021” andrà in onda per sette settimane con la finale che, salvo cambiamenti di palinsesto, si svolgerà il prossimo 28 ottobre.



Le performance saranno live

“Chi si nasconde dietro la maschera’?”, questa la frase del promo della trasmissione che anticipa i contenuti dello spettacolo. Non c'è bisogno di ulteriori spiegazioni per il pubblico, che già da diverse stagioni è abituato a seguire programmi televisivi che sfruttano il pretesto musicale per una sfida tra vip che sorprendono, di volta in volta, per la capacità di interpretare perfettamente alcuni dei personaggi più famosi dello showbiz internazionale. “Star in the star” non sarà solo una sfida di imitazioni: i cantanti che si sfidano dovranno anche dare prova di elevate capacità vocali. Ogni performance, infatti, partirà in playback ma il resto del brano scelto dovrà essere terminato dal vivo, dallo sfidante chiamato ad esibirsi.