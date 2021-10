Addio Alan Kalter, storica voce del David Letterman Show

Ogni puntata, per quasi 20 anni, è iniziata allo stesso modo: era la voce di Alan Kalter ad annunciare l'inizio del "Late Show with David Letterman". Lo speaker radiotelevisivo è morto, a 78 anni, lunedì 4 ottobre. Si è spento all’ospedale di Stamford, in Connecticut, Stati Uniti. Kalter ha lavorato nello storico show della Cbs dal 5 settembre 1995, quando prese il posto di Bill Wendell, fino all’ultima puntata, andata in onda nel maggio 2015. Il decesso è stato confermato dalla moglie all’ Hollywood Reporter .

La storia e la carriera di Kalter

Kalter era nato nel quartiere di Brooklyn, New York, il 21 marzo 1943. Prima del debutto nel mondo dello spettacolo come conduttore radiofonico per l’emittente Whn, studiò legge alla New York University (NYU) e insegnò inglese in un liceo di Long Island. Passò poi alla televisione: fu la voce di centinaia di spot pubblicitari e di programmi, come "Tell the Truth, The $25,000 Pyramid", dove incontrò per la prima volta Letterman, che partecipava allo show come ospite.