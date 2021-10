Charlotte Gainsbourg per Zara: una collezione di capi in denim

La collezione, composta da molte t-shirt e capi in denim, sarà disponibile a partire dal 7 ottobre Condividi:

Attrice, fotografa ed artista a tutto tondo. Charlotte Gainsbourg, apprezzata e talentuosa figlia d'arte di Jane Birkin e Serge Gainsbourg si è fatta conoscere non solo per le sue magnifiche interpretazioni sul grande schermo ma anche per la sua immagine fresca, elegante e sensuale per la quale è universalmente riconosciuta come icona di stile. Questa stagione alcuni dei capi ispirati al suo invidiato guardaroba arrivano sul mercato pronti a conquistare le donne di tutto il pianeta grazie ad una nuova collaborazione siglata tra l'attrice e Zara, il colosso del fast fashion.



Una capsule in denim ispirata a papà Serge approfondimento Venezia, sul red carpet Charlotte, Vittoria Puccini e molti altri vip Le più attente al mondo della moda hanno già segnato la data sul calendario: è programmato per giovedì 7 ottobre il lancio della prima capsule Zara firmata da Charlotte Gainsbourg. L'attrice franco-britannica, nota per il suo stile raffinato ed informale, è l'autrice di una linea di capi in edizione limitata che, c'è da scommettere, andranno letteralmente a ruba.

La selezione di pezzi fa parte di una capsule della più ampia collezione della stagione Autunno-Inverno 2021 del colosso internazionale: jeans, capispalla, camicie e t-shirt a comporre una mini-collezione.

approfondimento Jane Birkin e Serge Gainsbourg, la storia d'amore Progettata per rispecchiare fedelmente lo stile minimalista della Gainsbourg, la selezione è volutamente ristretta. Charlotte, che deve molta della sua bellezza e della sua fama ai celebri genitori, icone culturali e di stile per più di una generazione, con questa collezione ha voluto omaggiare il papà Serge che vestiva quasi sempre alla stessa maniera, con jeans e t-shirt che adattava in base alle sue misure. Simbolo di un'estetica noncurante, apparentemente schivo al fascino della moda, Serge Gainsbourg è ricordato oggi per le sue divise in denim, materiale principale della collezione firmata da Charlotte.

La cinquantenne attrice e cantante franco-britannica è anche la modella dello shooting fotografico che accompagna il lancio commerciale della collezione che sarà in vendita online sul sito ufficiale di Zara e in alcuni store selezionati. Gli scatti, in bianco e nero, sono essenziali e riflettono il mood dei look. A due toni anche la clip che è comparsa sui social del marchio che anticipano la collezione per cui è stato creato l'hashtag ufficiale #charlottexzara.



Charlotte Gainsbourg e la collaborazione con Zara Home Se per il ramo abbigliamento per Charlotte Gainsbourg si tratta di un debutto, non è la prima volta che l'attrice collabora col marchio. La scorsa stagione, l'attrice è stata protagonista di “Exposure”, un cortometraggio usato come campagna promozionale per gli articoli della collezione Inverno 2020 di Zara Home. In quel corto, scritto e diretto da Fabien Baron, la donna è al centro di uno scenario elegante e suggestivo ed ntraprende una ricerca su del materiale fotografico misterioso. Ritratta anche in quell'occasione in bianco e nero, la Gainsbourg non manca di impreziosire col suo fascino un lavoro a metà tra arte e commercial.