Stella del Carmen Banderas Griffith non vuole il cognome della madre

Stella del Carmen, chi è la figlia di Melanie Griffith e Antonio Banderas

Stella è nata in Spagna il 24 settembre 1996 ed è la prima e unica figlia di Antonio Banderas. La 25enne è anche la sorellastra di Alexander Bauer e dell'attrice Dakota Johnson, che Melanie Griffith ha avuto rispettivamente da Steven Bauer e Don Johnson, suoi ex mariti. Melanie Griffith e Antonio Banderas si sono sposati nel 1996. I due si sono lasciati nel 2015 ma sono rimasti ottimi amici. Stella ha fatto il suo debutto come attrice, a 3 anni, nel film del 1999 “Pazzi in Alabama”, diretto da suo padre e interpretato da sua madre. Di recente ha partecipato al 69esimo Festival internazionale del cinema di San Sebastian al Kursaal Palace con suo padre sfilando sul tappeto rosso. Lo scorso novembre ha confidato, in una lettera aperta a Vanity Fair Spagna, che “ho passato i primi anni della mia vita viaggiando da un set all’altro, ho visto tutto il mondo e ho frequentato scuole incredibili”. E poi ancora “Il mio nome definisce i miei antenati e la mia connessione come donna spagnola. Quando decido di fare una frittata di patate a casa mia a Los Angeles o quando uso FaceTime con mio padre e posso vedere un pezzo di Marbella sullo sfondo del mio cellulare, ricordo la mia infanzia in spiaggia”. Nel 2018 Stella si è iscritta alla scuola di recitazione di Stella Adler a New York. Non si sa però se voglia seguire le orme dei genitori nella recitazione: sta infatti studiando Letteratura e Narrativa alla University of Southern California.