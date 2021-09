"Missione Democrazia": Sofia e Leone mettono in salvo la Costituzione

Le due autrici, Maria Scoglio e Cristina Sivieri Tagliabue, avevano ben chiara un cosa: che rendere la Costituzione interessante per i bambini, non fosse per nulla facile. Impresa però riuscita, grazie anche all'aiuto delle illustrazione di Barbara Oizmud, in un libro in cui i più piccoli possono divertirsi, imparando che libertà, democrazia e uguaglianza riguardano tutti, anche loro.

SINOSSI

Sofia e Leone sono grandi amici. Lei è avventurosa e intrepida, lui timido e pauroso, ma quando si tratta di calcio, le loro differenze si annullano.

Soprattutto in vista di un torneo importante che rischiano di perdere perché il parco pubblico in cui si allenano sta per chiudere. Senza che i cittadini abbiano potuto dire la loro. Una vera ingiustizia visto che, come ha spiegato la maestra Violetta, in una democrazia qual è l’Italia, tutti devono poter esprimere la propria opinione.

Ma Sofia e Leone non intendono restare con le mani in mano. Scavalcando i cancelli del parco, nella casetta del book-crossing scovano un libro fuori dal comune.

Un libro magico che li fa viaggiare nel tempo e nello spazio. E li porta dritti al giorno in cui la nostra Costituzione è stata firmata.

Un po’ spaventati e un po’ meravigliati, corrono tra le stanze sfavillanti del Quirinale e di Palazzo Giustiniani alla ricerca di qualcuno che li possa aiutare a restituire il parco alla città. Ed ecco che, dietro una porta, incontrano nientemeno che Nilde Iotti!

Con sguardo gentile, l’illustre politica li accompagna alla scoperta dell’articolo 21 e dell’articolo 48 che sono fondamentali per far valere i nostri diritti.

Perché senza quegli articoli e senza la Costituzione il mondo finirebbe nelle mani di un terribile dittatore. E di dittatori Sofia e Leone non vogliono sentir parlare.

Per questo, sono pronti a seguire i consigli di Nilde e a far sì che la democrazia non sia mai più calpestata.

Maria Scoglio e Cristina Sivieri Tagliabue firmano una storia con due protagonisti d’eccezione che insegnano ai giovani lettori l’importanza del testo costituzionale e i valori cardine della democrazia.

Perché non è mai troppo presto per imparare che siamo tutti uguali.

Grandi e piccini, senza distinzione, devono essere ascoltati e alzare la voce ogni volta che i loro diritti vengono ingiustamente ignorati. Solo così è possibile essere cittadini onorevoli e rispettare la nostra e l’altrui libertà.

LE AUTRICI: MARIA SCOGLIO e CRISTINA SIVIERI TAGLIABUE

Maria Scoglio, appassionata di cinema e serie tv, si è occupata a lungo di comunicazione per le multinazionali dell’intrattenimento Warner Bros e Fox.

Oggi segue le attività della Fondazione Telethon ed è autrice tv.

È certa che la letteratura per l’infanzia possa davvero cambiare il mondo.

Cristina Sivieri Tagliabue, giornalista multimediale con indole da startupper, ha contribuito a dar vita ad associazioni e imprese ispirate al tema della parità di genere e della cittadinanza attiva. Nei suoi libri e documentari d’inchiesta ha esplorato le tensioni generazionali e le frontiere delle professionalità culturali.

È editorialista del «Sole 24 Ore»: scrive di inclusione sociale e sostenibilità.