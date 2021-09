"Ecco un altro scossone forte. Cavaliere della Repubblica. Ringrazio il nostro presidente Sergio Mattarella per avermi conferito questo prestigioso riconoscimento, è un onore. Non so cosa darei per vedere la faccia di mio papà. Ovunque tu sia, questo è per te ♥️": è con queste semplici parole che l'attrice ha voluto commentare e condividere sui social, la notizia dell'onorificenza ricevuta. Un messaggio non solo per tutti i follower, ma per il suo papà che non c'è più. Una pioggia di like e commenti hanno invaso il profilo Instagram di Matilde Lojacono, in arte Gioli. Ma come è ormai noto, il popolo della rete, non risparmia commenti a volte inopportuni o fuori luogo. Tra questi c'è infatti chi si è chiesto il motivo di tal prestigioso riconoscimento.

In questo momento l'attrice che nel 2014 ha preso parte a un episodio della serie Gomorra (qui il nuovo teaser sul ritorno di Ciro nella stagione finale in uscita a novembre), è impegnata sul set televisivo della seconda stagione del medical drama in onda sulla Rai "Doc Nelle tue Mani 2", partecipazione e interpretazione la sua per la quale ha ricevuto il titolo ufficiale.