La cantante della canzone Tre parole ("Sole cuore amore"), diventata un vero e proprio tormentone nel lontano 2001, dopo vent'anni, torna a far parlare di sé. E' passato un ventennio e sembra ieri...Impossibile dimenticare quel testo, chi non ha mai ballato sulle sue note o perlomeno canticchiato il ritornello dal ritmo leggero e spensierato, tipicamente estivo? Valeria Rossi all'epoca si piazza tra le prime in classifica, la sua, è la seconda canzone più venduta dell'anno, la prima era Can't get you out of my head di Kylie Minogue. Grazie a quelle "tre sempici parole"...la cantante vince il Festivalbar tra le nuove proposte e il successo la investe catapultandola in un mondo tutto nuovo. Ma cosa fa oggi l'artista? Pur non avendo mai abbandonato la musica, la sua principale occupazione è al Comune di Monza, è qui che lavora, presso l'ufficio dell'anagrafe in veste di ufficiale dello stato civile. Una daily routine ben distante dalle luci della ribalta. Ma altrettanto soddisfacente e gratificante, Valeria Rossi si occupa infatti anche di Counseling a mediazione corporea.