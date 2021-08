È morto il nipote di Sharon Stone, il piccolo River non ce l'ha fatta

La malattia del piccolo River

Nei giorni scorsi il piccolo River era stato trovato in condizioni gravi nella culla e trasferito d'urgenza in pronto soccorso, dove sarebbe stata riscontrata "un'insufficienza multiorgano". Sharon Stone aveva già lasciato in fretta Venezia, dove era impegnata in uno spot di Dolce & Gabbana, per tornare negli Stati Uniti. Nei giorni scorsi una foto sul profilo Instagram dell'attrice aveva suscitato commozione: ritraeva il bimbo intubato nel letto. "Serve un miracolo, per favore pregate per lui", aveva scritto la zia.