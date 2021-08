E' morto l'attore Ed Asner: fu "Lou Grant", vinse cinque Golden Globes

Gli spettatori italiani forse lo ricorderanno nel ruolo del Papa Buono Giovanni XXIII in una miniserie del 2002 diretta da Giorgio Roncalli, o forse nel ruolo del capitano schiavista Daviesper in “Radici”, altra miniserie di grande successo trasmessa alla fine degli anni Settanta. Caratterista per tanti registi importanti, su tutti Oliver Stone (“JFK”), anche se il suo ruolo più famoso al cinema lo vide impegnato solo con la voce: era lui il doppiatore americano di Carl Fredricksen, l'anziano protagonista del cartone “Up” della Pixar. Famose anche le sue battaglie politiche: nel 1980 guidò uno sciopero degli attori che bloccò per tre mesi le produzioni televisive dell'epoca, allo scopo di ottenere stipendi più alti in considerazione del passaggio delle serie sulle tv a pagamento (per vendetta, la CBS gli cancellò due anni dopo “Lou Grant”). Ha continuato a lavorare fino agli ultimi mesi di vita: recentemente lo si era visto nel cast di Cobra Kai, lo spin off di Karate Kid.