Gaia Maria Miracapillo è la nuova fidanzata di Andrea Iannone?

Nuovo amore per Andrea Iannone sotto il sole cocente della meravigliosa Costa Smeralda in Sardegna? Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, sembrerebbe di sì: lui, classe 1989, è uno dei piloti italiani più famosi della MotoGP, lei risponde al nome di Gaia Maria Miracapillo e di professione fa la fashions stylist. Non si conoscono altri dettagli sulla presunta relazione, i due sono stati avvistati dagli occhi sempre vigili e indiscreti dei fotografi mentre si scambiano dolci effusioni come testimoniato dal servizio di Chi. Al momento a riguardo, nessuna conferma, né tantomeno nessuna smentita da parte dei diretti interessati. Non resta che attendere per saperne di più.