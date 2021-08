Orestiadi di Gibellina, omaggio a Dante con Sieni, Rubini e Capossela

E' stato il Cretto di Burri, la più grande opera di land art al mondo, ad ospitare la chiusura della quarantesima edizione delle Orestiadi di Gibellina. Ieri, 5 agosto è andato in scena il primo atto di Laboratorio Dante - La nuova Commedia, dal titolo "Paradise now#Gibellina - atto di contemplazione - Territori del gesto 2021" di Virgilio Sieni (regia e coreografia). Il progetto è nato in collaborazione con l'Assessorato ai Beni Culturali e dell'identità' siciliana della Regione Sicilia e la Soprintendenza di Trapani.

Oggi, venerdì 6 agosto andrà in scena Sergio Rubini con "La Vita Nuova" (produzione esclusiva per Orestiadi 2021) la prima opera di attribuzione certa di Dante Alighieri: scritta tra il 1292 ed il 1295, si tratta di un prosimetro nel quale sono inserite 31 liriche (25 sonetti, 1 ballata, 5 canzoni) in una cornice narrativa di 42 capitoli che l'artista rilegge, racconta, reinterpreta, accompagnato dalle musiche dal vivo di G.U.P Alcaro e Paolo Spaccamonti.

Chiude Vinicio Capossela

La tre giorni si chiuderà con Vinicio Capossela e la sua "Bestiale Comedi'a" (sabato 7 agosto), un viaggio tra parola e musica nell'opera dantesca, per ricordare e festeggiare Dante Alighieri al Cretto di Burri: dopo "Bestiario d'amore", il tour estivo del sommo cantautore si trasforma in una Bestiale Comedi'a, un concerto perfetto per chiudere in bellezza questa stagione "bestiale" delle Orestiadi