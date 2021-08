Giuliano Sangiorgi a Peschici per Il Tempo di un Lento

Dopo essere stato a Stories, ospite del vice direttore di Sky Tg24 Omar Schillaci, il frontman dei Negramaro sarà il 17 agosto sul Gargano per parlare del suo ultimo libro (e non solo)

Continua, su Gargano, l'incrocio tra musica e libri. Venerdì 6 agosto c'è il terzo appuntamento della prima edizione di TUTTILIBRI - Libri x Tutti , la manifestazione che porta a Peschici, nella meravigliosa cornice del Gargano, presentazioni e incontri con i protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo. E' il momento di dell’attore, autore e regista Giovanni Scifoni che presenterà il suo primo libro Senza offendere nessuno. Chi non si schiera è perduto (Mondadori).

I protagonisti dei prossimi incontri saranno: Filippo La Porta, Claudio Lecci e Mariella Di Monte, Domenico Liggeri e fra Luca Casalicchio.

La manifestazione, ideata e organizzata da Michele Afferrante, è stata fortemente voluta da Franco Tavaglione, sindaco di Peschici (FG).

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti di TUTTILIBRI - Libri x Tutti (tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 21.30 in Piazza Pertini a Peschici):





Venerdì 6 agosto



L’attore, autore e regista Giovanni Scifoni presenta il suo primo libro Senza offendere nessuno. Chi non si schiera è perduto (Mondadori) - conduce Michele Afferrante

Domenica 8 agosto



Gli autori Claudio Lecci e Mariella Di Monte presentano Perché scende la notte (Claudio Grenzi Editore) - conduce Giuseppe Trincucci

Martedì 10 agosto

Il critico letterario Filippo La Porta presenta Come un raggio nell’acqua. Dante e la relazione con l’altro (Salerno Editrice) - conduce Michele Afferrante



Giovedì 12 agosto



Il frate cappuccino Luca Casalicchio e il giornalista enogastronomico Domenico Liggeri presentano Il Cuciniere di Frate Indovino (Edizioni Frate Indovino) - conduce Anna Langone

A fare da trait d'union tra TUTTILIBRI – libri x tutti e il PREMIO TRABUCCO IN DIFESA DELL'AMBIENTE (evento incluso nel FESTIVAL GARGANO DEI GIORNALISMI) sarà l’attesissimo appuntamento di martedì 17 agosto quando, sempre a Peschici (piazza Pertini, ore 21.30), Giuliano Sangiorgi, leader del gruppo rock Negramaro, dialogherà con Gino Castaldo (scrittore e giornalista) per parlare di musica e per presentare il suo ultimo romanzo Il tempo di un lento (Einaudi)