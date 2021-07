Black Widow, Scarlett Johansson fa causa a Disney per uscita streaming

L'attrice - protagonista della storia basata sul personaggio di Natasha Romanoff - sostiene che secondo quanto stabilito con la casa di produzione Marvel Entertainment la pellicola sarebbe dovuta uscire come esclusiva nelle sale cinematografiche, Inoltre il suo compenso sarebbe stato stabilito anche in base al successo al botteghino

Scarlett Johansson fa causa alla Disney per l’uscita in streaming del film “Black Widow”. Secondo l'attrice, l'accordo con la casa di produzione Marvel Entertainment stabiliva che la pellicola sarebbe dovuta uscire come esclusiva delle sale cinematografiche. Inoltre, dato che il suo compenso sarebbe stato determinato anche in base al successo al botteghino, l’uscita sulle piattaforme streaming sarebbe dovuta avvenire solo in un secondo momento, così da non influire sugli incassi delle proiezioni.