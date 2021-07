Gregorio Paltrinieri: chi è la storica fidanzata Letizia Ruoli

Medaglia d'Argento a Tokyo negli 800 metri, Gregorio Paltrinieri non è solo un campione in vasca, ma anche un compagno innamorato della sua dolce metà Letizia Ruoli

Un’impresa storica, quella compiuta dall’atleta Gregorio Paltrinieri, che ha saputo conquistare l’Argento negli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di Tokyo, nonostante a giugno fosse stato colpito da mononucleosi. Un nuotatore tenace e testardo, generoso in vasca così come nella vita privata.

“Parlare di miracolo è poco, non ci avrei scommesso neanche io. Ma stavolta ci ho messo il cuore.” Ha dichiarato ai microfoni della Rai. Un cuore che batte per il nuoto, ma anche per la sua bella Letizia Ruoli, che gli sta accanto fin dal 2012.

Nata nel 1995 e originaria di Carpi (Emilia-Romagna), Letizia è una studentessa di Medicina. Dopo essere partita per Valencia, in Erasmus, si è laureata a pieni voti e ha completato la formazione grazie a un tirocinio in Messico. Nel 2021 la giovane si è trasferita a Roma per terminare il suo percorso di studi, frequentando la scuola di specializzazione in Radiodiagnostica presso La Sapienza.