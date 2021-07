Finale di Temptation Island, i momenti clou di quest'edizione

Coppie scoppiate, amori ritrovati, litigi e baci rubati: i momenti di “Temptation Island 2021” che passeranno alla storia Condividi:

Martedì 27 luglio va in scena l’ultima puntata dell’edizione 2021 di “Temptation Island”. Una finale a cui arriveranno solamente due coppie: tutte le altre hanno già abbandonato il programma, talvolta insieme talvolta scoppiate. Ma quali sono stati i momenti clou del programma? Ripercorriamoli tutti.

L’uscita (da single) di Valentina e Tommaso La loro storia è stata probabilmente la più chiacchierata. Per la differenza d’età, per la gelosia ossessiva di Tommaso. Le sue esclamazioni, e i suoi divieti, hanno fatto il giro del web. E quando la coppia è scoppiata davanti al falò hanno tirato tutti un sospiro di sollievo.

L’avvicinamento tra Manuela e Luciano La coppia fidanzata + single più vicina? È sicuramente quella formata da Manuela e Luciano. Lei, ripetutamente tradita dal fidanzato Stefano e in cerca d’un amore che sappia renderla felice, ha lentamente ceduto al corteggiamento di Luciano (modello ed ex concorrente di “Pechino Express”). E, sebbene si sia tirata indietro al momento del bacio, a vederli sembrano una vera coppia (con tanto di fanclub sui social).

L’ossessione di Alessandro per lo sport Nelle prime puntate, Alessandro ha fatto sempre e solamente una cosa: si è allenato. I video dei suoi pesi, dei suoi yogurt, del pollo e del riso in bianco con in sottofondo “So' uno strano animale. So' un tip' eccezziunale. So' il re del quartiere, detengo il potere…” passeranno alla storia.

Il romantico finale di Claudia e Ste Il loro matrimonio è stato rimandato per via del Coronavirus, e il rinvio si è tramutato in un’occasione per fare chiarezza sui loro sentimenti. I momenti di tensione, i pianti e le arrabbiature non sono mancate, ma alla fine Claudia e Ste hanno lasciato insieme il programma. E si sono confermati come la coppia più solida dell’edizione.

I due falò di Floriana e Federico Che per Floriana fosse finita, un po’ tutti da casa ci avevano sperato. Invece, il secondo falò voluto da Federico l’ha convinta a tornare. Gli utenti del web non gli hanno però perdonato frasi e atteggiamenti. Sebbene, alla fine, abbia concluso: “Se ti ho richiamata è perché non ho più dubbi, oggi sono disposto a cambiare per te e venirti incontro. Meriti tanto, meriti un uomo che sappia prendersi cura di te e non vedo l’ora di sposarti”.

Alessandro lascia il programma con la tentatrice Il falò di confronto tra Jessica e Alessandro è stato infuocato. Il fidanzato non è riuscito a superare le immagini della compagna insieme al tentatore Davide. Così, la loro storia è naufragata. E se lui pare aver trovato la felicità al fianco della tentatrice Carlotta, così non è stato per Jessica. Che, da Davide, si è sentita dire: “È ora che pensi un po’ a te stessa”.