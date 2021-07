Bruce Springsteen: sua figlia Jessica Rae parteciperà alle Olimpiadi

La cosa bella dell'equitazione, aveva spiegato Jessica in un'intervista, è che “ Le donne competono contro gli uomini e non c’è limite di età”. La 29enne ha vissuto anche in Olanda, a Valkenswaard, nel Brabante, dove è stata seguita dall’australiana Edwina Tops-Alexander, la prima amazzone ad aver vinto premi per un milione di euro.

Chi è Jessica Rae

approfondimento

Bruce Springsteen torna lo spettacolo teatrale Springsteen on Broadway

Jessica Rae è la secondogenita di Bruce Springsteen e Patti Scialfa, nata dopo il fratello maggiore Evan, 30, e prima di Sam, 27. A stimolare la sua passione per i cavalli, il trasferimento della famiglia, dopo la nascita di Sam, in un ranch a Colts Neck, nel New Jersey. Il merito è stato di mamma Patti. “Quand’ero piccola, lei ha iniziato a prendere lezioni di equitazione, prima la accompagnavo, poi ho voluto farle insieme a lei. L’hobby è diventato una gioia grande e poi un lavoro. È nato come una cosa “tra ragazze” ed è rimasto un canale di comunicazione madre figlia. Ancora oggi è bello quando usciamo a farci una cavalcata io e lei da sole, è qualcosa di solo nostro” ha raccontato Jessica a Elle. “Arrivano prima possibile e quando non riescono a venire guardano le gare online”, aveva dichiarato Jessica in un'intervista, parlando dei celebri genitori. “Adoro averli con me. Penso che sia importante che la tua famiglia ti sostenga. È decisamente divertente averli intorno. Sono i migliori sostenitori. Sono sempre felici, e a loro non importa dei miei risultati, il che è bello”.