Adidas x Ivy Park, esce oggi la linea di costumi inclusivi di Beyoncé

Adidas x Ivy Park, arriva Flex Park

approfondimento

Flex Park comprende bikini e costumi interi, ma anche copricostumi, ciabatte e accessori sia per donna che per uomo. La caratteristica della capsule collection è che i capi sono inclusivi, con taglie che vanno dalla XS alla 4X. Accessibile anche il prezzo, inferiore ai 120 dollari. Molto acceso il colore, un arancione vitaminico arricchito dalle consuete strisce bianche in stile Adidas e dal monogramma Ivy Park. Per questa campagna Beyoncé ha deciso di non esporsi, preferendo altri testimonial come l’imprenditrice Kristen Noel Crawley, l’attore Quincy Brown e l’influencer Tabria Maggiori. I costumi presentano lacci e sgambature in stile anni Ottanta, un copricostume modello t-shirt, un set camicia bowling e shorts da uomo abbinati, ma anche un cappello da pescatore unisex e una borsa tote, oltre a un asciugamano logo e a una borraccia. Grande attenzione anche ai materiali, in poliestere riciclato all’85%, per tessuti elasticizzati e ad alte prestazioni. Intanto anche il marito di Beyoncé, Jay-Z, ha deciso di promuovere la collezione attraverso il profilo Instagram ufficiale del brand, mostrandosi mentre indossa un completo della linea. "La capsule collection di costumi da bagno Flex Park celebra lo spirito di autoespressione sicura e di individualità, in modo positivo e audace", ha affermato il marchio in un comunicato stampa. Del resto la collezione prende ispirazione anche dalla parola “flex”, che in inglese significa “flettere i muscoli per mostrare i risultati ottenuti” e quindi, in generale, i propri punti di forza.