"Persona", in Salento un festival multimediale sull'identità di genere

Persona Festival è un evento pensato e organizzato da DEGENERE , associazione vincitrice del bando PIN e sostenuta dai partner: Big Sur, Transparent e LeA Liberamente e Apertamente. Persona Festival si terrà in concomitanza con Cinema del Reale , in una porzione del meraviglioso Castello di Corigliano d’Otranto.

Persona è un festival multidisciplinare sviluppato intorno ai temi riguardanti identità di genere e orientamento sessuale, è un evento contenitore in grado di incentivare l’inclusione sociale ed il rispetto per il prossimo, per il superamento di stereotipi culturali, nel sostenere l’obiettivo del raggiungimento di una perfetta uguaglianza di genere e delle pari opportunità. Persona vuole rappresentare, all'interno del nostro territorio, il punto di avvio di un dialogo pubblico su diritti umani e civili delle persone LGBTQI+ e, lo dice il nome stesso, esorta una riflessione su un concetto pregno di significati, persona è un termine che richiama l’essenzialità dell’individuo nella sua caratteristica principale, quella di essere umano, senza distinzione alcuna.

Si parte venerdì 23 luglio ore 20.00 , sulla terrazza , con il talk “ Il personale è politico ” insieme al consigliere salentino del PD e presidente della VI Commissione Cultura Donato Metallo, a moderare ci penserà Danilo Lupo giornalista freelance, già direttore di Trnews e autore di numerose inchieste che di recente ha curato i rapporti con la stampa per conto del Puglia Pride. “Il personale è politico”, diceva Carol Hanisch nel 1970, e oggi come ieri questa frase è rappresentativa di un importante significato, quello che vede nella sfera privata, degli affetti, della sessualità, delle scelte intime, lo slancio necessario per assumere finalmente il rilievo che merita nella sfera pubblica. Metallo riavvia l’iter per una legge pugliese contro l’omobitransfobia. “Ognuno di noi ha un frammento di responsabilità, ognuno di noi ha la possibilità di cambiare una parte di mondo. Intervegono LeA liberamente e apertamente.

Si prosegue sulla terrazza con la proiezione del documentario LIBERTÀ, di Savino Carbone, alla presenza dell’autore, il quale nella sua opera racconta di due migranti omosessuali e della loro condizione di richiedenti asilo in Italia, per sfuggire alle persecuzioni contro la comunità LGBTQ+ attuate nei loro Paesi di origine; segue LETTER TO MY MOTHER un autoritratto della regista rifugiata Amina Maher, che rivela i segreti più dolorosi della sua infanzia, esplorando confusione di genere, sessualità, colpa e repressione in relazione a violenza e identità; negli anni ’50 Agnes richiede una operazione chirurgica di riassegnazione del sesso, il suo caso ha contribuito a definire la comprensione medica delle persone transgender, questo è FRAMING AGNES di Chase Joynt, Kristen Schilt; ultima proiezione della serata LES DRAGONS A DEUX TETES di Páris Cannes, la storia di due gemelli brasiliani che, preoccupati per il clima omofobo che si respira nel loro paese d’origine durante le elezioni del 2018, decidono di fuggire in Europa.



La serata si conclude sul terrazzo nuvole, a partire dalle 23.00, con l’esibizione di ELASI, cantautrice producer alessandrina che viaggia per mondi, reali e immaginari, il suo è un sound dai confini geografici e stilistici superfluidi e variopinti, ed infine il djset delle PLAY GIRLS FROM CARACAS, una sorta di archeologia queer che scava senza alcun limite in generi e periodi differenti e porta nelle loro selezioni trash, pop, cantautorato, elettroclash, punk, rrriot, synth pop e tanto altro ancora.