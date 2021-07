Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: la coppia in vacanza a Ponza

Sullo yacht con loro anche il deputato Luciano Nobili e il senatore Francesco Bonifazi , ex flirt della Boschi. La deputata iniziò a lavorare proprio per il suo ufficio legale, ma la passione che poi è nata si è presto trasformata in amicizia. Berruti ha anche pubblicato un selfie scattato in barca , immediatamente commentato dalla compagna con una rara manifestazione social. “Mio” ha scritto Maria Elena , aggiungendo un cuoricino rosso.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, la storia

Tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti l’amore sembra essere sbocciato abbastanza lentamente, da un'amicizia. Un rapporto che si è consolidato presto tanto che durante un’intervista a Verissimo la deputata ha parlato di progetti importanti, tra i quali quello di avere un figlio. "Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l'idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo". E poi ancora “Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole, è sicuramente un bell'uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono". Per quanto riguarda il matrimonio, Maria Elena ha confidato: "Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l'importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi", ha spiegato l'ex ministra.