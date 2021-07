Phoebe Philo lancia il suo brand (col supporto di LVMH)

Phoebe Philo torna nel mondo della moda. La stilista britannica, direttrice creativa di Céline dal 2008 al 2018 e direttore creativo di Chloé dal 2001 al 2006, ha deciso di fondare una maison omonima che sarà spalleggiata dal gruppo lusso LVMH . Ad annunciarlo, in esclusiva, il New York Times.

Phoebe Philo, le sue parole

Per avere maggiori dettagli circa il brand di Phoebe Philo bisognerà aspettare il prossimo anno, ma nel mentre la stilista ha parlato di questa nuova avventura che affonda le proprie radici “in design e altissima qualità”. “Essere nuovamente nel mio studio, così come tornare a creare è emozionante e incredibilmente soddisfacente. Non vedo l’ora di poter riavviare il dialogo con la mia audience e le persone in ogni parte del mondo. Essere indipendente, gestirmi e sperimentarmi da sola è estremamente significativo per me” ha dichiarato la designer. E a proposito del supporto del gruppo LVMH come investitore di minoranza ha detto: “Quello maturato con LVMH nel corso di molti anni è un rapporto davvero costruttivo e creativo. Ho apprezzato tantissimo l’aver discusso nuove idee con Bernard Arnault e Delphine Arnault, e sono felicissima di intraprendere questa nuova avventura con il loro supporto”.