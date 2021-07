La modella ha sposato l'imprenditore milanese in una villa sul lago di Como dopo quattro anni d'amore e un figlio

Giorgia Gabriele, nozze a Viareggio

Il matrimonio è stato celebrato a Villa Balbiano, una delle location più prestigiose per matrimoni di lusso sul Lago di Como. Tra gli invitati anche Andrea Bocelli, che ha cantato l’Ave Maria di Schubert prima dello scambio degli anelli. Giorgia ha sfoggiato un long dress a sirena in pizzo bianco disegnato dallo stilista americano Virgil Abloh. Alle nozze c'era anche la stilista Gilda Ambrosio, che sul suo profilo Instagram ha documentato alcuni momenti della giornata.

Giorgia Gabriele, chi è

Giorgia Gabriele è un'influencer e modella originaria di Sora che ha fondato anche un proprio marchio di abbigliamento, Wandering. “Ho iniziato facendo la modella, poi ho intrapreso il lavoro di buyer… ma in parallelo c’è sempre stata la voglia di creare qualcosa di mio, che mi rappresentasse e che esprimesse il mio mondo. Ho ideato il progetto Wandering e l’ho presentato a un imprenditore del settore, Jacopo Tonelli, che l’ha amato subito da impazzire. Ha prodotto la prima collezione e lì è partito tutto. Un incontro fortunato nel momento fortunato”, ha raccontato tempo fa. Sui social Giorgia e Andrea hanno vissuto la loro storia in maniera discreta, condividendo solo le notizie particolarmente importanti. Un rapporto ben diverso da quello con l'ex Gianluca Vacchi, con il quale Giorgia condivideva spesso sui social siparietti e balletti.

Giorgia Gabriele e Wandering

“Wandering significa errare, vagare. Le mie collezioni raccontano un viaggio, mi piace studiare costumi appartenenti a diverse etnie, popoli e culture e riadattarli in chiave moderna” aveva raccontato Giorgia a Cosmopolitan parlando del suo brand. “La collezione si rivolge ad una donna che ama vestire in modo molto femminile e con personalità, che predilige il proprio gusto estetico rispetto ai dictat della moda. Le mie icone sono tutte le donne del passato che hanno influenzato la cultura ed i costumi della propria epoca, una su tutte: Frida Kahlo”. Poi ha voluto precisare: “Il mio percorso personale non prevede scorciatoie e sto cercando di dimostrarlo con i fatti. Questo percorso sta prediligendo scelte di qualità, invece che scelte più facili dai risultati immediati”.