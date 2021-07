Alex Belli e Delia Duran si sono sposati: le foto del matrimonio

Per celebrare le nozze, hanno scelto la Tenuta de l’Annunziata a Uggiate Trevano; lo stesso posto dove nel 2018 hanno trascorso la prima notte insieme. Per rendere ancora più indimenticabile la festa hanno scelto la stessa camera che li ha ospitati circa tre anni fa.

Una cerimonia elegante ma non esagerata; appena una settantina di invitati e, ovviamente, Bella, la cagnolina della coppia.

Una festa intima, anche a causa delle restrizioni anti-covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), per la famiglia di Delia Duran, ad esempio, è potuta venire in Italia solo la madre che non vedeva da ben quattro anni. Ed è stata proprio la donna che ha accompagnato la figlia all’altare.

Tra gli invitati non sono mancati diversi Vip tra cui Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano, che è stato anche testimone di Alex Belli; Pago, Stefano Sala, Martina Nasoni e Principe Maurice.

Una festa in cui non sono mancate le emozioni, come ha raccontato lo sposo che al momento della promessa di matrimonio era così emozionato da non riuscire nemmeno a leggere quanto scritto per la sua futura moglie.