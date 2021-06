Gal Gadot ha dato alla luce la terza figlia, l'annuncio social

Gal Gadot, è nata Daniella

approfondimento

Gal Gadot è incinta del terzo figlio

"La mia dolce famiglia" ha scritto l'attrice 36enne, a corredo di uno scatto insieme a tutta la famiglia. “Non potrei essere più grata e felice (e stanca). Siamo tutti così entusiasti di accogliere Daniella nella nostra famiglia. Mando a tutti voi amore e salute. GG.” Immediati gli auguri dei fan e degli amici vip sotto il post, tra cui quelli di Priyanka Chopra, Kate Hudson e Gisele Bündchen. L'annuncio della gravidanza era arrivato ad aprile. "Ci risiamo" aveva scritto la star israeliana, mostrando il pancione. In un'intervista Gal ha poi parlato degli alti e bassi della gravidanza. “Posso piangere solo guardando una pubblicità. Posso piangere solo per un pensiero che mi attraversa la mente. Posso piangere ascoltando una canzone. Sono una piagnucolona in questo momento. E di solito, io non sono così! Ecco perché è così scioccante". Ospite al Jimmy Kimmel Live! ad aprile, Gal Gadot aveva raccontato come aveva spiegato alle sue due figlie la gravidanza: Alma aveva già sentito il discorso sulla gravidanza prima della nascita di Maya, ma quest'ultima era "super curiosa di sapere come il bambino è entrato in pancia". "Così abbiamo spiegato 'mamma e papà si sono abbracciati, papà ha piantato un seme nella pancia di mamma'", ha detto Gadot. L'attrice ha anche raccontato a Kimmel di come lei e il marito abbiano detto alle loro ragazze che avrebbero avuto una sorella. "Abbiamo fatto i cupcakes per ogni membro della famiglia, incluso il cane", ha detto Gadot. "E poi era rimasto un cupcake e ho detto loro: 'Sapete a chi appartiene questo cupcake?'" Dopo che le sue figlie hanno iniziato a indovinare vari membri della famiglia, Gadot ha detto di aver poi indicato il suo stomaco, il che ha spinto Alma a urlare. "Ma poi si è abituata all'idea, e ora è super, super eccitata". Gal ha poi parlato di come lei e il marito si siano preparati psicologicamente all'imminente privazione di sonno. "Con Alma, la nostra primogenita, abbiamo completamente incasinato l'intera routine del sonno – ha rivelato l'attrice e modella in un'intervista - E quando Maya è nata, eravamo tipo 'Basta'. Così Maya ha iniziato a dormire tutta la notte da quando aveva cinque mesi. Alma, ancora adesso che ha 9 anni, si intrufola nel nostro letto. Penso che prima o poi le insegneremo a dormire da sola, faremo in modo che si diverta a dormire”.