Fabio Fulco è diventato papà: l'annuncio su Instagram

Fabio Fulco e Veronica presto sposi?

Fabio Fulco e Veronica Papa stanno insieme da circa tre anni, dopo essersi conosciuti ad un concorso di bellezza. “Durante il lockdown, tra me e Veronica è andata alla perfezione. Abbiamo avuto modo di conoscerci a fondo, testare il nostro rapporto e rafforzarlo. Insomma, la prova è stata superata brillantemente” ha raccontato lui in un'intervista al settimanale Intimità. “Ora stiamo pensando seriamente al matrimonio. Ci siamo conosciuti un anno fa tramite amici comuni durante una situazione di lavoro, ho cominciato a corteggiarla e piano piano ci siamo avvicinati. Finalmente sto tornando ad accarezzare il mio sogno di sempre di costruire una famiglia. Veronica è giovane, ha la metà dei miei anni, ma come me vorrebbe dei figli", aveva rivelato lui. Fabio Fulco è stato legato per 12 anni, dal 2005 al 2017, a Cristina Chiabotto. Una rottura molto dolorosa per l'attore, che aveva rivelato a Verissimo: "Le storie possono finire, ma a fare la differenza sono sempre i modi in cui si parla e si agisce. Sono stato ferito non tanto dalla persona in sé quanto dalla delusione per l’infrangersi del mio progetto di vita. Detto questo, quando spengo un interruttore, per me è spento per sempre: non mi interessa ciò che accade ad altri, non sono problemi miei. Io ho voltato pagina: ora lotto e mi sacrifico solo per ciò che reputo importante” L’ex Miss Italia, che a settembre 2019 ha sposato l’imprenditore Marco Roscio, è da poco diventata mamma di una bambina, Luce Maria.

Fabio Fulco, chi è Veronica Papa

Classe 1995, Veronica Papa è abruzzese e ha partecipato a Miss Italia nel 2014 e a Miss Mondo due anni dopo. Laureata in Scenografia Teatrale e Cinematografica presso l’Accademia di Belle Arti de L’Aquila, la fidanzata di Fabio Fulco è un'imprenditrice: dal 2019, infatti, è titolare del negozio Random Pescara, attività dedicata alla vendita di abbigliamento made in Italy.