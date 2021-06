Il programma è ricco di news in tempo reale, approfondimenti, attualità, ma anche di spazi in cui si parlerà della bellezza dell’Italia, dei suoi paesaggi e itinerari, delle curiosità a essa legate, di arte, benessere e di qualità della vita.

È arrivata la nuova stagione di “UnoMattina Estate” e ha come conduttori una coppia inconsueta formata dai giornalisti Barbara Capponi e Giammarco Sicuro. Quest’ultimo, dopo aver ricevuto la proposta dal direttore di Rai1, Stefano Coletta, ha rinunciato alle Olimpiadi di Tokyo a cui era già stato assegnato come inviato per gli esteri.

Barbara Capponi, la carriera e la vita privata

Ma chi è Barbara Capponi, la nuova conduttrice di UnoMattina Estate? La giornalista e conduttrice Rai è nata nel 1968, a Fermo, nelle Marche, e ha 16 anni è stata eletta Miss Marche, durante le selezioni di Miss Italia. Così, nel 1985, approda alle finali della kermesse, aggiudicandosi la fascia di Miss Comunità Europea.

Dopo questa piccola parentesi, Barbara Capponi decide di iscriversi all’Università, laureandosi presso la facoltà di Giurisprudenza e ottenendo l’abilitazione alla professione di avvocato. La sua vera ambizione, però, è diventare una giornalista. Durante gli anni di studio scrive per il Corriere Adriatico, Tvs Onda Sambenedettese e il Messaggero di San Benedetto.

Nel 2004 diventa giornalista del Tg1 e diventa nota per programmi come Donne al Bivio e La Vita in diretta. Tra le sue esperienze televisive anche una partecipazione, come concorrente, a Ballando con le Stelle, in coppia con il ballerino Samuel Peron, arrivando fino alla semifinale.

Barbara Capponi è sposata con Pietro Forconi, socio fondatore di BlockChain Team. I due coniugi non hanno figli, ma la giornalista è molto legata ai nipoti Riccardo e Ludovica.

Barbara Capponi confermata a UnoMattina Estate

La bella giornalista marchigiana è stata riconfermata, per il secondo anno consecutivo, alla conduzione di UnoMattina Estate, affiancata dalla new entry Giammarco Sicuro, noto come inviato per gli esteri.

Tra i cambiamenti più importanti del programma anche uno slittamento dell’orario: non più le 6:45 ma le 7:10. È presente anche una nuova scenografia e la scaletta vede una nuova dinamicità, per poter offrire ai telespettatori un servizio originale e fruibile per un pubblico più giovane.

Il giornalista Giammarco Sicuro, solo pochi giorni fa, era risultato positivo al Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e la conduzione in diretta è slittata, lasciando a Barbara Capponi la responsabilità di presentare la prima puntata del noto programma estivo. Il giovane conduttore è apparso in un collegamento iniziale, che gli ha permesso di presentarsi al suo nuovo pubblico e di salutare la platea presente in studio.

Barbara Capponi ha annunciato, con una foto sul suo profilo ufficiale Instagram, la sua rinnovata presenza a UnoMattina, ottenendo molti consensi dai suoi followers, tra cui Anna Falchi, Roberta Capua e Monica Setta.