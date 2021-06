Martina Pinto mamma, è nata Polly, il post su Instagram

L’attrice e il suo compagno, il marito Alessandro Poggi hanno reso ufficiale il lieto evento che li vede genitori della loro prima figlia. A dare l'annuncio su Instagram, due giorni dopo l'arrivo della piccola, è la stessa Martina Pinto che appare in tutta la sua felicità strizzare l'occhio in camera tenendo tra le sue braccia la neonata mentre il papà le sfiora dolcemente il capo. Sul post l'attrice ha dedicato parole d'amore dettate dall'immensa gioia che sta vivendo nel suo nuovo stato: "Insieme a Polly sono nata anche io”. A questa dedica segue un interrogativo altrettanto tenero "ora devo solo capire come non passare 24/7 in contemplazione". Difficile per la neomamma staccarsi dalla sua creatura, difficile non voler perdere nemmeno un secondo senza di lei. Una pioggia di commenti e like hanno invaso la pagina social. Benvenuta a Polly e congratulazioni ai genitori che si sono sposati lo scorso febbraio proprio quando la loro bambina era già stata concepita.

L’attrice (Martina Pinto ha sposato Alessandro Poggi: il matrimonio a sorpresa) che ha abbandonato il piccolo schermo per dedicarsi al mondo dei social aveva già preannuciato l'arrivo di Polly e già nelle foto del giorno in cui a sorpresa è convolata a nozze, dal suo incantevole abito total look firmato Valentino, si intravvedeva la sua presenza. Ed eccoci oggi alle presentazioni ufficiali e alla sua prima foto condivisa con gli innuerevoli follower.