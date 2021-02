Martina Pinto ha sposato Alessandro Poggi: il matrimonio a sorpresa

Per l'occasione Martina Pinto ha sfoggiato un romantico total look firmato Valentino : un abito a trapezio bianco sagomato, vezzose decolleté azzurro polvere e un fiocco tra i capelli. Per bouquet un delicato mazzolino di mughetti, dono della mamma di Martina, che ha provveduto da sé a trucco e parrucco. Anche lo sposo ha optato per uno stile informale : t-shirt bianca, una giacca tempestata di borchie, jeans e stringate.

La festa per due

Dopo il rito civile, la coppia ha proseguito la giornata in una trattoria di Frascati specializzata in cucina tipica. Un frugale pranzo per due, e poi i neosposini sono tornati a casa, crollando già alle 20.30 sul divano, come ha mostrato Alessandro Poggi attraverso un ironico video intitolato "20.30 wedding After party” in cui si vede Martina ronfare, mentre il marito la solletica con un pezzo di pizza. Un matrimonio inconsueto, riservato, ma pieno d’amore, come si evince dagli scatti condivisi sui social, in cui i due sposi appaiono sorridenti e felici come non mai. Le mani intrecciate in cui si scorgono le classiche fedi in oro giallo, mentre Alessandro cinge teneramente il pancino di Martina.

Martina Pinto presto mamma

L’attrice che ha abbandonato il piccolo schermo per dedicarsi al mondo dei social ha infatti rivelato, attraverso una dolcissima serie di foto postate sul profilo Instagram a dicembre, d’essere in attesa di una bambina. “C’è un botto d’amore che ti aspetta e meno male che non dobbiamo cambiare il colore di tutta casa”, ha commentato, facendo riferimento alla sua casa tutta sui toni del rosa. Martina ha atteso qualche mese prima di dare la notizia ai suoi follower, infatti appare piuttosto riservata circa la gravidanza. Ciò nonostante, anche in questa giornata speciale, il pancino di Martina Pinto ha fatto capolino dall’abito bianco, contribuendo a rendere la sposa ancor più bella e raggiante.

La prima figlia della coppia nascerà nei prossimi mesi, non si conoscono ancora i dettagli, ma visto che Martina ama le sorprese, chissà che, anche questo lieto annuncio, non arrivi inaspettatamente. Quel che è certo è che verrà accolto con gioia dai numerosi follower della Pinto, che anche in questa occasione non hanno mancato d’inondare l’influencer con messaggi d’auguri e d’affetto.