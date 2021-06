Laura Barriales mamma bis, la prima foto col piccolo Romeo

L’annuncio della nascita di Romeo arriva sul profilo ufficiale di Laura Barriales, che ha postato una dolcissima foto in cui appare, senza trucco né filtri, con il suo piccolo appena nato poggiato sul suo petto e un sorriso che parla senza bisogno di dire nulla. “Bienvenido Romeo” (Benvenuto Romeo) è la semplice didascalia che accompagna la foto, con un piccolo cuore azzurro in segno di amore incondizionato.

Laura Barriales: è nato Romeo, gli auguri social dei vip

approfondimento

Laura Barriales incinta del secondo figlio: "Sarà un maschietto"

La dolcissima foto postata da Laura Barriales insieme al suo bimbo appena nato Romeo ha commosso migliaia di persone e ha ricevuto 633 commenti. Non sono mancati gli auguri dei personaggi famosi: da Melissa Satta, che commenta con un cuore rosso e una emoticon dagli occhi a cuoricino, a Samantha de Grenet che scrive “Amore… ora ti chiamo! Benvenuto Romeo”.

E ancora, tra gli altri, gli auguri di Federica Fontana, Alessandro Martorana, l’ex velina Costanza Caracciolo, Filippa Lagerback e Adriana Volpe. Ma sono tantissimi anche i fan della Barriales che postano i loro auguri alla coppia e al neo arrivato in casa Barriales-Cattaneo.

L’annuncio della gravidanza era arrivato a gennaio scorso “Poco più di due anni fa ho condiviso con voi il giorno più importante della mia vita… la nascita di Melania! La gioia di vivere e dare vita deve continuare… e sono super felice di condividere con voi la mia seconda gravidanza. Questa volta arriva un maschietto.” aveva scritto Laura Barriales sul suo profilo Instagram, a corredo di una fotografia in cui appare con sua figlia e un maglione che riporta la scritta “It’s a Boy”, mentre si tiene il pancino, appena accennato, con la mano.

Laura Barriales, chi è la modella e attrice di origini spagnole

Nata nel 1982 a Léon, in Spagna, Laura Barriales ha iniziato la sua promettente carriera come modella, posando per diverse campagne pubblicitarie di lingerie e per brand come KIKO, Helena Rubinstein, Nolita, Vodafone e Oxxy Jeans.

Il suo debutto nella televisione italiana arriva nel 2006, quando diventa la valletta di Carlo Conti ne “I Raccomandati”, in onda su Rai 1.

Da quel momento il successo la travolge: da CD Live Estate su Rai 2 a Buona la Prima, in cui interpreta la vicina di casa spagnola del duo comico Ale & Franz. E stata la co-conduttrice di Nicola Savino, nel 2009, di Rai 2 Scorie e a condotto, fino al 2014, Mezzogiorno in Famiglia, sempre su Rai 2.

Tra i suoi lavori più importanti “Capri 3” la fiction di Rai 1 dove presta il volto a una delle protagoniste principali.