La Talpa, il reality show sbarca su Netflix?

Nel reality partecipa un gruppo di concorrenti famosi . Lo scopo del gioco è trovare e smascherare la talpa che si nasconde in incognito tra i partecipanti. Il compito di scoprire chi è il sabotatore è affidato sia al pubblico sia agli stessi sospettati. Il pubblico, tramite televoto, determina una classifica dei sospettati : quello che ha ricevuto più voti deve affrontare il test d'eliminazione. Il gruppo invece fa le proprie nomination. Il più sospettato del gruppo va in sfida al test d'eliminazione . Al test i sospettati vengono sottoposti a 10 domande dirette sull'identità e le azioni della talpa; il loro scopo è quello di rispondere correttamente al maggior numero di domande, chi risponde correttamente a meno domande deve abbandonare il gioco, mentre l'altro viene recluso.

La Talpa, reality show andato in onda negli anni 2000 su Rai 2 e Italia 1, potrebbe tornare presto in Italia con una nuova edizione . Se la notizia venisse confermata ufficialmente, avendo acquisito i diritti del format, Netflix potrebbe far tornare il reality anche in Italia.

La Talpa, le edizioni

La prima edizione della Talpa, in onda su Rai 2, è stata condotta da Amanda Lear nel 2004. A vincere il reality ambientato in Messico è stata Angela Melillo, mentre la talpa era Marco Predolin. La seconda edizione è andata in onda l'anno dopo su Italia 1, condotta da Paola Perego. Il reality era ambientato in Kenya e a vincere fu Gianni Sperti, mentre la talpa era Paolo Vallesi. Nel 2008 è andata in onda la terza edizione ambientata in Sudafrica, vinta da Karina Cascella. La Talpa era Franco Trentalance.