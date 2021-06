Miss Italia riparte dalle Marche: primo appuntamento il 16 giugno

C'è un'atmosfera di festa a Tolentino, borgo marchigiano, scrigno d'arte e di storia. E' qui, in provincia di Macerata, che Miss Italia mercoledì 16 giugno si rimetterà in cammino per offrire il suo contributo al ritorno alla normalita' dopo mesi di sofferenze e di disagi. Si riparte dalla bellezza. Come nel 1946, anno della nascita della Repubblica e del voto alle donne, quando Dino Villani chiamò con il nome di Miss Italia il suo concorso che riprese l'attività dopo tre anni d'interruzione: fu anche questo un segnale del ritorno alla libertà. Le ragazze che si sono iscritte finora alla nuova edizione sono 9722. E tutte le regioni si apprestano a programmare casting e selezioni.

L'appuntamento marchigiano, nel quale saranno rispettate le regole anti Covid ancora in vigore, è in Piazza della Libertà dove Martina Sambucini, Miss Italia 2020, sarà la madrina dell'evento. L'abito tricolore indossato dalla miss romana costituirà un messaggio di buon auspicio per la ripartenza. Venti le ragazze partecipanti all'elezione di Miss Tolentino e ai due posti d'onore del podio. La serata verrà condotta da Marco Zingaretti, da anni legato all'organizzazione di Miss Italia in questa regione dove non si è ancora attenuato il dolore per la scomparsa di Mimmo Del Moro. E' la prima volta, dopo 40 anni, che manca la sua guida, affidata comunque a persone competenti ed appassionate. Sul palco di Tolentino si esibirà Anita Bartolomei, di otto anni, vincitrice dell'ultima edizione dello Zecchino D'oro con "Custodi del mondo", brano scritto da Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi. Un altro momento di spettacolo e' affidato a Marco Feliciani, cantautore, in arte Mani, di Ancona, in classifica sulle piu' seguite piattaforme digitali. Le altre selezioni nelle Marche: il 9 luglio a Petritoli (FM), il 18 a Roccafluvione (AP), il 24 a Genga (AN) e il giorno dopo a Pedaso (FM). Le finali regionali gia' in calendario: il 31 luglio a Montegiorgio (FM), il 16 agosto Numana (AN), il 18 a Cingoli (MC).