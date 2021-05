Moda, Valentino sfilerà a Venezia il 15 luglio

La collezione Valentino Haute Couture Autunno/Inverno 2021-22, sarà presentata il 15 luglio a Venezia. Lo annuncia una nota della maison dove viene precisato che la decisione è stata presa con il direttore creativo Pierpaolo Piccioli, "afferrando l'opportunità del ritardo nella produzione dovuto ai tempi senza precedenti, per creare qualcosa di ambizioso e unico". "Uno degli aspetti più impegnativi del mio lavoro in questi tempi senza precedenti - spiega Piccioli - è stato dover riprogrammare il posto per i miei spettacoli della Couture. L'attuale modalità "viaggia con la fantasia" in cui ci troviamo mi ha spinto sognare più in grande.

