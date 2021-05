Fiore Manni: “Sono stata sposata con una donna”

Fiore Manni ha fatto outing come persona pansessuale, annunciando la notizia in un lungo video postato sul suo canale ufficiale di YouTube in cui racconta con emozione la sua storia. Dopo l’annuncio di Demi Lovato come persona non-binaria, questo nuovo outing sta facendo il giro della rete, sensibilizzando molte persone.



La conduttrice televisiva, artista e scrittrice - classe 1988 e celebre per la sua partecipazione agli show di Super! (da Camilla Store a Disegna con Fiore) - ha rivelato di essere stata legata per moltissimi anni, dodici per l'esattezza, a una donna. Con la quale la conduttrice era anche sposata.



Adesso Fiore Manni è impegnata in una relazione di tipo eterosessuale e la donna con cui ha condiviso gran parte della sua vita è ora la sua ex moglie.



Il motivo per cui l'artista ha trovato il coraggio di aprirsi ora e perché, adesso che la sua relazione è "socialmente accettata" (come lei stessa la definisce), guardandosi indietro capisce quante cose importanti e quanti momenti meravigliosi si è purtroppo persa durante la sua precedente relazione. E la colpa è stata della paura.

Manni ha spiegato di non avere vissuta bene la sua relazione sentimentale con la compagna e mogliee il motivo del suo disagio non era legato alla sua sfera privata e personale, bensì a quella professionale.



La donna con cui è stata per anni è diventata la sua fidanzata quando entrambe erano giovani e Manni ha spiegato che in famiglia, così come a scuola e nel suo gruppo di amici, non ha mai avuto problemi legati a questa sua scelta.

È stato poi l'ingresso nel mondo dello spettacolo, come conduttrice di programmi legati all'entertainment con un target junior e dell'infanzia, a cambiare il suo modo di approcciarsi con la sua scelta.



Nell'ambiente professionale, afferma Fiore Manni, le è stato detto che la sua relazione sarebbe dovuta rimanere celata. Non si doveva venire a sapere insomma.