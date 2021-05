Moda, Giorgio Armani torna a giugno con le sfilate in presenza

Sfilate vere, non digitali, per il Gruppo Armani, che oggi annuncia che la collezione uomo primavera/estate 2022 Giorgio Armani e l'Alta Moda Giorgio Armani Privé verranno presentate in presenza di pubblico, rispettivamente lunedì 21 giugno e martedì 6 luglio. La sfilata Giorgio Armani (qui tutte le news) si terrà nel cortile di via Borgonuovo 21, sede che ospitava storicamente i défilé del marchio prima dell'apertura dell'Armani Teatro di via Bergognone.