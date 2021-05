Elisabetta Gregoraci parla di Stefano Coletti: "Cerco ancora l'amore"

"Care amiche e amici, mi sono presa del tempo per riflettere e poi comunicare con voi che mi seguite – ha scritto Elisabetta - Sono un personaggio pubblico, ma prima di tutto sono una donna e mamma di 41 anni separata, con tutte le sue fragilità che crede nell'amore e nella famiglia. Come tutte voi sono stata innamorata, ho sofferto per amore, ho fatto scelte sbagliate, ho pianto di gioia e sono stata triste. Ma questo fa parte della vita", continua il post pubblicato in una storia su Instagram. "Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata per rispetto mio e delle persone alle quali negli anni mi sono avvicinata per amicizia o per lavoro. Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi".

Lo sfogo di Elisabetta è arrivato dopo qualche giorno dalla pubblicazione, da parte di Stefano Coletti, di alcune foto che li ritraevano insieme, con tanto di cuoricino rosso, immagini che il 32enne ha poi prontamente cancellato. Scatti che sono bastati per far nascere il sospetto che tra i due ci fosse del tenero. Alla fine lo stesso pilota ha voluto chiarire: “Eli ed io non stiamo assieme”. Parole che, però, sono sembrate in contrasto con la dichiarazione precedente pubblicata tramite stories, che aveva fatto pensare a una vera e propria dichiarazione d’amore: “Conosco Elisabetta da anni, e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto”. E poi ancora. “Non eravamo assieme ai tempi del Gf, quindi non capisco perché dovrebbe essere bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale e non si merita sicuramente questo trattamento”. Poco dopo, però, ha smentito la relazione, come ha fatto la stessa Gregoraci. Possibile, quindi, che lui stia provando a corteggiarla. Del resto, quando lei era dentro la casa del Grande Fratello Vip, le aveva inviato un aereo con lo striscione: “Sei l’epicentro del mio terremoto”, dedicandole la stessa frase che ha tatuato sul braccio.