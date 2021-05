Chi è Stefano Coletti, il presunto nuovo amore di Elisabetta Gregoraci

Il nuovo presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci non è più tanto "presunto": Stefano Coletti sembrerebbe infatti semmai il compagno ufficiale della showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella. Nonché ex moglie di Flavio Briatore.



Dalle ultime foto che il pilota 32enne ha postato sul proprio profilo Instagram sembrerebbero fugati i dubbi relativi alla coppia.



Già negli ultimi mesi si è parlato molto di una presunta relazione tra i due, tuttavia nessuna conferma - così come nessuna smentita - erano mai state date dai diretti interessati.



Fino a poche ore fa, quando Stefano Coletti ha pubblicato alcune Stories su Instagram in cui lui ed Elisabetta Gregoraci si mostrano felicemente abbracciati.



Già quando la showgirl aveva partecipato al Grande Fratello Vip si era parlato di una liaison tra lei e il pilota di auto da corsa residente a Montecarlo.

Tuttavia Stefano Coletti avrebbe negato che la relazione tra i due fosse già in essere ai tempi del reality show.



"Ci tengo solo a dire che Elisabetta e io non stavamo insieme prima del GF. Abbiamo incominciato a frequentarci negli ultimi due mesi, quindi non è una bugiarda come state insinuando", avrebbe scritto su un post di IG.



Tuttavia ricordiamo che il primo ottobre, mentre era concorrente al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una romantica dedica amorosa via aerea: con un aeroplano, le è stata "recapitata" in cielo la frase "Sei l'epicentro del mio terremoto", ossia le stesse parole del rapper Mr. Rain tatuate sull'avambraccio di Coletti...



A Mattino 5 era stata poi l'ex naufraga de L'isola dei famosi, Arianna David, a contribuire all'alimentazione delle voci su una presunta relazione tra Gregoraci e Coletti.



La conduttrice televisiva, attrice, ex modella e vincitrice di Miss Italia 1993 aveva affermato: "Elisabetta Gregoraci non è sola. Da quello che io so ha una persona a Montecarlo. Hai ragione tu Federica, è Stefano Coletti. Un biondo con gli occhi azzurri. Un ragazzo giovane, ha 32 anni. Se sono sicura? Di sicuro non c’è niente, però.. Sta uscendo fuori, il tweet non l’ho fatto io. Io lo sapevo".