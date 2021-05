Lanvin firma una collezione con Gallery Department, tra moda e arte

La Maison ha collaborato con l'artista Josué Thomas, celebre per le sue rivisitazioni di capi vintage in chiave artistica, e il suo marchio losangelino di indumenti unisex dal sapore street-style. Ne è uscita una capsule collection in edizione limitata che reinventa i capi più celebri creati da Bruno Sialelli, Direttore Creativo del brand francese

Ma non solo arte in senso stretto: Josué Thomas si occupa anche di fashion vero e proprio. Ha infatti aperto i battenti a Gallery Department , meglio conosciuto con il nome abbreviato di Gallery Dept. , un "atelier" che si potrebbe definire fashion-istico in quanto shakera moda e arte in maniera molto interessante. Tanto da essere diventato in poco tempo il brand di street-style più cool prima di Los Angeles, poi della California, poi degli States e... infine del mondo intero, specialmente ora. Dopo una consacrazione come quella che la collaborazione con Lanvin garantirebbe a chiunque, Gallery Dept. è ufficialmente diventato un marchio da chapeau.

Lanvin ha infatti deciso di mescolare moda e arte, "cucendo" assieme (letteralmente) questi due mondi grazie alla collaborazione con uno degli artisti più interessanti del panorama contemporaneo. Si tratta di Josué Thomas , giovane artista californiano diventato famoso per le sue rivisitazioni di capi vintage in chiave pittorica.

La Maison di moda parigina ha appena presentato la capsule collectione Gallery Dept. X Lanvin , una linea in edizione limitata il cui filo conduttore non è solo il filo in sé (simbolo della moda) ma anche il pennello artistico.

L’artista ha rivisitato i capi iconici creati da Bruno Sialelli



Il fondatore nonché anima del brand, Josué Thomas, ha disegnato per Lanvin una capsule collection in edizione limitata con cui ha rivisitato alcuni dei capi più famosi e iconici creati da Bruno Sialelli, il Direttore Creativo della Maison.

Il risultato? Un feat. che si rivela un concentrato di arte, stile, eleganza e gusto urban.



La collezione è composta dai capi creati da Sialelli, totalmente reinventati e customizzati ad hoc: la t-shirt stampata Mother and Child; i jeans attorcigliati; la camicia con stampa a righe asimmetriche... Tutto è stato reinterpretato, applicando il filtro creativo e visionario di Thomas.

Il fil rouge è quindi l'estro artistico di lui, partendo da una base non da meno: gli indumenti che fanno da tela al lavoro dell'artista sono infatti esempi di moda d'alto livello, anch'essi degni di entrare in un museo tanto quanto lo sono opere pittoriche dei preraffaelliti o capolavori della pop art, per dire.



A fare da musa di Josué Thomas sono stati i disegni delle sneakers firmate Lanvin: Clay, Curb e BumpR sono i motivi che sono stati rielaborati, ricreati e proposti in salsa gustosa, in versioni inedite e tutte molto cool.

Oltre ai capi di prêt-à-porter, infatti, dall'atelier targato Los Angeles dell'artista sono uscite pure le nuove scarpe da uomo di Lanvin. A essere stati "battezzati" con l'inconfondibile estro e gusto "street" di Josué Thomas sono stati i modelli di sneakers Clay, Curb e BumpR.



Un tocco à la Jackson Pollock invece è ciò che accoglie a braccia aperte (anzi: a maniche aperte) la felpa con cappuccio e la maglietta, con molteplici schizzi di vernice che sembrano ricami preziosi.

Le magliette polo mostrano il nome del brand Gallery Dept. mentre le borse di carta kraft sono proposte con nuove palette cromatiche, scelte per l'occasione dall'artista perché... chi meglio di lui potrebbe scegliere la tavolozza dei colori? Le borse sono state trasformate con l'aggiunta materica di strati di vernice multicolore.



Da poche ore disponibile in tutte le boutique Lanvin e in selezionati retail partner online, questa collezione in edizione limitata sta riscuotendo parecchi consensi. Lanciata il 17 maggio, Gallery Dept. X Lanvin si preannuncia un successo a ogni latitudine.