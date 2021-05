Giornata contro l'Omofobia, stasera su Sky Arte "Il caso Braibanti"

In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, Sky Arte presenta IL CASO BRAIBANTI, un film documentario di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese che racconta una vicenda che negli anni ‘60 divise l’Italia. Il documentario è su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) lunedì 17 maggio alle 21.15, sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW.