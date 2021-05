La promessa fatta dall'Associazione della stampa straniera nell'ottica di una maggiore inclusione alla base dei premi non è stata ritenuta sufficiente dal network, motivo per cui ha scelto di non accettare di mandare in onda l'evento. Augurandosi che le cose cambino davvero per poter trasmettere lo show nel 2023. Anche Netflix, Amazon e WarnerMedia si sono dissociate da qualsiasi evento e attività collegati all'HFPA

La NBC non trasmetterà i Golden Globe 2022. Il motivo? Per garantire una maggiore inclusività dei premi, la HFPA, l’Associazione della stampa straniera, ha deciso di aggiungere 20 nuovi membri neri entro il 2021 su 87 bianchi ma questa proposta non è stata ritenuta sufficiente.

Secondo il network, per cambiare davvero le cose ci vorrà molto tempo e tanto serio lavoro al fine di sradicare finalmente quel sistema non inclusivo e sbagliato. Per ricostruire correttamente un equilibrio non basta quindi "attaccare qualche pezza qua e là" ma bisogna ripensare il tutto, partendo dalle basi. Da nuove basi.



Per modificare la struttura dell’Hollywood Foreign Press Association che organizza i premi occorre “tempo e lavoro. Quindi speriamo che l’organizzazione lavori all’obiettivo così da trasmettere lo show nel gennaio 2023”, recita il comunicato stampa della NBC.



I punti rigettati della proposta della HFPA



Oltre all'aggiunta entro il 2021 di 20 membri facenti parte della comunità nera, la proposta della HFPA si articola in ulteriori punti che sono stati rigettati.



Un aumento delle “iscrizioni” del 50 per cento in 18 mesi, eliminando il requisito di residenza nel sud della California e ampliando il target ai giornalisti residenti su tutto il territorio statunitense (e non solo della carta stampata), è uno degli altri punti.

L'Associazione della stampa straniera ha promesso anche di non accettare più membri "sponsorizzati" e di stabilire nuove regole deontologiche relative a viaggi stampa organizzati dagli studi cinematografici (e promozioni varie) al fine di focalizzare l'attenzione su determinate candidature...

Ma queste proposte non sono bastate alla NBC che richiede un cambiamento maggiore.