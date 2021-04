Morta Tempest Storm, star del burlesque che frequentò JFK ed Elvis

Tempest Storm, una delle più famose star del burlesque, è morta il 20 aprile a 93 anni nella sua casa di Las Vegas. Come riporta People , la ballerina si è spenta circondata dai colleghi artisti Kalani Kokonuts, Miss Redd e da un amico di lunga data e socio in affari, Harvey Robbins. Soprannominata "l'uragano dai capelli rossi", è considerata tra le più note pin up insieme a Betty Grable, Bettie Page e Gypsy Rose Lee.

Chi era Tempest Storm

Nata nel 1928 a Eastman, in Georgia, il suo vero nome era Annie Banks. A 17 anni si era trasferita a Hollywood e aveva iniziato a ballare con il nome d'arte "Tempest Storm". Qualche anno dopo firmò un contratto di 10 anni per 100.000 dollari all'anno con la catena di burlesque Bryan-Engels, diventando la performer di burlesque più pagata della storia. Nel corso della vita aveva anche assicurato il seno per un milione di dollari. A Los Angeles divenne amica di un'altra star: Marilyn Monroe. Capelli rossi e forme prorompenti, Storm è apparsa su numerose riviste e ha preso parte a vari film che lanciarono le pin-up come "The French Peep Show" di Russ Meyer, "Paris after Midnight", "Striptease Girl" e Teaserama, ultimo film di Bettie Page.