Lourdes Maria Ciccone, la figlia di Madonna con ascella non depilata

In uno scatto postato dalla popstar su Instagram, la figlia modella esibisce con orgoglio le sue ascelle al naturale. Non è la prima volta: anche nel 2016 la madre aveva pubblicato una sua foto del genere, corredandola con l’hashtag #rebelheart. Buon sangue (ribelle) non mente e infatti Lola (così tutti chiamano la primogenita della Regina del Pop) un’icona femminista che fa dell'irriverenza la sua cifra stilistica, ricalcando le orme materne

Madonna e la figlia Lourdes Maria Ciccone si riconfermano attiviste del Girl Power, battendosi a sostegno della causa delle ascelle non depilate. Le due dive (ormai anche la figlia Lola è una star come la madre) non perdono occasione per promuovere la libertà femminile (in generale) e quella del non depilarsi in particolare.

Questo nuovo scatto in cui Lourdes Maria si immortala con orgoglio esibendo le ascelle al naturale è l'ennesima riprova di come le due Ciccone siano per la libera scelta, per il potere femminile e per il non sottostare ai canoni estetici imposti dal mondo dello spettacolo, moda in primis.